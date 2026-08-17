В Курске родители школьницы, пострадавшей в санатории, отсудили компенсацию

Санаторий заплатит почти 80 тысяч рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске родители 9-летней девочки отсудили компенсацию за травмы, которые она получила во время летнего отдыха в санатории.

Инцидент произошел, когда ребенок попытался проветрить комнату. При попытке открыть балконную дверь остекление треснуло и рассыпалось. Осколками девочка повредила руки. Как пояснили в прокуратуре, куда обратились родители, причиной травм стало ненадлежащее состояние инфраструктуры санатория — администрация не обеспечила безопасность детей.

В итоге с оздоровительной организации суд взыскал компенсацию морального вреда и расходы на лечение. Теперь санаторий обязан выплатить родителям школьница 70 тысяч рублей за моральный ущерб и девять тысяч рублей — на покрытие медицинских расходов.