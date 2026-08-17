17 августа в Курской области будет до +32

Днем в регионе будет жарко Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

17 августа в Курской области будет переменная облачность. Преимущественно по прогнозу без осадков. Ветер будет южной четверти, днем 8-13 метров в секунду. Температура составит днем 27-32°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 метров. Опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.

Но в большинстве районов Курской области сохраняется вероятность возникновения ЧС местного характера. Это могут быть обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа, а также нарушение работы объектов жизнеобеспечения, сообщает ГУ МЧС региона.