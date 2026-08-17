В Курске обсудили проблему школьного буллинга

В Центре имени Валентины Терешковой с подростками обсудили проблему буллинга и правовую ответственность за такие действия.

Мероприятие провел Городской молодежный центр социальных программ «Спектр». Спикеры разобрали реальные случаи из школьной и лагерной жизни, а также рассказали, что делать жертвам и свидетелям.

— Буллинг — это не «детская шалость» и не просто конфликт. Это системное нарушение психологических границ, которое пагубно действует на психику всех участников и свидетелей, -— пояснила Анастасия Андреенко, педагог-психолог центра «Гармония».

По ее словам, важно не закрывать глаза на проблему, проговорить свои чувства и сразу обращаться за помощью, в том числе в полицию. Здоровый коллектив должен быть местом силы, а не страха.

Старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Курскому району, майор полиции Ольга Некрасова, также пообщалась с подростками. Она напомнила, что оскорбления, угрозы и порча имущества наказуемы по закону.