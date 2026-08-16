73 человека погибли в ДТП на дорогах Курской области

Фото из архива. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года в Курской области зарегистрировали 539 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В них 73 человека погибли и 675 получили ранения различной степени тяжести. Статистикой поделилась полиция региона 16 августа.

С участием пьяных водителей произошло 34 аварии, в них скончались пять человек, а 37 пострадали. Этот вид ДТП характеризуется высокой тяжестью последствий. Чаще всего их регистрируют вечером и ночью, в выходные и накануне их. Всего с января 2026-го от управления отстранили 1066 пьяных автомобилистов.

Напомним, нетрезвое вождение предусматривает штраф в размере 45 000 рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Сообщить о пьяных автомобилистах можно по телефонам - 02 или 102, а также - 36-70-01, 36-70-02.