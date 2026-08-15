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НовостиОбщество15 августа 2026 8:06

В Курске поставят 12 новых остановочных комплексов

Работы выполнят до середины октября
Светлана ВОЛКОВА
Павильоны установят в разных частях города

Павильоны установят в разных частях города

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Комитет ЖКХ Курска заключил контракт на обустройство остановочных павильонов

По информации комитета, в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с ИП, в Курске поставят 12 новых остановочных комплексов. Пять из них установят на улице Станционная, три - на улице Республиканская и по два — на остановках «Улица 50 лет Октября» и «Школа № 23» на проспекте Дериглазова.

По контракту подрядчик должен не только поставить павильоны, но и демонтировать существующие элементы и покрытия.

В новых павильонах будут скамьи, урны и аншлаги с наименованиями остановок. Для части таких конструкций предусмотрены боковое остекление, а также лайтбоксы.

По плану работы должны выполнить до 9 октября.