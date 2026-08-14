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НовостиПолитика14 августа 2026 15:55

Курский Дворец молодежи возглавил 41-летний Роман Комов

Назначенец - участник проекта "Губернаторский резерв"
Светлана ВОЛКОВА

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о назначении в сфере молодежной политики. Руководителем областного Дворца молодежи стал 41-летний Роман Комов. Он — один из победителей кадрового проекта «Губернаторский резерв - 2026».

До этого он работал в центре «Монолит», а также участвовал в волонтерских проектах и разных конкурсах. Он также имеет педагогический опыт, занимается общественной деятельностью.

В правительстве Курской области отметили, что регионе есть дефицит профессиональных кадров. Проект «Губернаторский резерв» помогает решать этот вопрос.