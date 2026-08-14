Роспотребнадзор консультирует курян по вопросам качества детских товаров

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Курской области и Центра гигиены и эпидемиологии проводят тематическое консультирование курян. До 21 августа вы можете задать вопросы о качестве и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, а также узнать о действующих гигиенических требованиях.

Получить консультацию можно по телефонам в Курске (в рабочие дни с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00):

(4712) 54-08-73 — по вопросам защиты прав потребителей;

(4712) 54-08-69 — по санитарно-гигиеническим вопросам;

8-800-300-84-50 — горячая линия.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора:

8-800-555-49-43 (круглосуточно, звонок бесплатный).