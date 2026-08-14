В Курске продолжает работу пункт выдачи гуманитарной помощи

В Курске продолжает свою работу пункт выдачи гуманитарной помощи, сообщили в мэрии города. Он расположен в здании Центрального рынка.

Здесь работают сотрудники администрации Курска, администраций приграничных районов, а также волонтеры, сотрудники подведомственных учреждений горадминистрации.

Число получателей продуктовых наборов здесь от 300 до 500 человек.

Получить продукты могут вынужденные переселенцы из приграничья при личном посещении пункта либо один из членов семьи. При себе нужно иметь оригинал паспорта.

График работы пункта выдачи - вторник и среда, 11:00 - 16:00.