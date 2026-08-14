14 августа воздух в Курской области прогреется до +22

Погода в регионе будет прохладная Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

14 августа в Курской области будет переменная облачность. По прогнозу без осадков. Ветер будет северо-западный, днем 8-13 метров в секунду.

Температура составит днем 17-22°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 метров.

Опасные метеорологические явления по данным МЧС региона не прогнозируются.

Но в большинстве районов Курской области сохраняется вероятность возникновения ЧС местного характера. Например, возможны обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа, а также нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения.