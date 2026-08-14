Послушать джаз в субботу вечером можно бесплатно Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

15 августа в Курске состоится «Вечер джаза» — одно из ключевых событий фестиваля «Курск – сердце Черноземья». С 17:00 до 20:00 Театральная площадь станет площадкой для встречи ценителей музыки.

Программа вечера объединит классические джазовые стандарты и авторские композиции. Перед гостями выступят кавер-группа «Каба4ки» и диджей, подготовивший сет из современных джазовых треков.

Главным событием станет выступление коллектива «Новое искусство» при участии Ксении Коробковой, Владимира Нестеренко и джазового пианиста, заслуженного артиста РФ Леонида Винцкевича. Основатель международного фестиваля «Джазовая провинция», Леонид Винцкевич — знаковая фигура в мире музыки, чье творчество признано как в России, так и за рубежом.

Помимо музыкальной программы, гостей ждут интерактивные площадки: фудкорт, зона деревянных игр, дизайнерская фотозона, а также выступления ходулистов и шоу иллюзиониста, сообщили в правительстве региона.