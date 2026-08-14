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НовостиПолитика14 августа 2026 7:59

По всей Курской области 14 августа объявлены ракетная и авиационная опасность

Также в регионе действует опасность атаки БПЛА
Светлана ВОЛКОВА
Курян и гостей региона просят оставаться в укрытиях

Курян и гостей региона просят оставаться в укрытиях

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 14 августа по всей Курской области объявлены авиационная и ракетная опасность, а также опасность атаки беспилотников.

Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В 09.41 по Москве была объявлена авиационная опасность, ровно в 10.00. - ракетная. А в 10.26 - опасность атаки БПЛА,

Если вы сейчас находитесь дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной или кладовой. Если вы находитесь на улице, то зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.