По всей Курской области 14 августа объявлены ракетная и авиационная опасность

Курян и гостей региона просят оставаться в укрытиях Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 14 августа по всей Курской области объявлены авиационная и ракетная опасность, а также опасность атаки беспилотников.

Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В 09.41 по Москве была объявлена авиационная опасность, ровно в 10.00. - ракетная. А в 10.26 - опасность атаки БПЛА,

Если вы сейчас находитесь дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Например, в коридоре, ванной или кладовой. Если вы находитесь на улице, то зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.