В Курске пройдет матчевая встреча по боксу

В Курске 22 августа пройдет матчевая встреча, посвященная Курской битве.

- В турнире участвуют сборная Курской области и спортсмены из других регионов. Это мастера спорта, а также кандидаты в мастера спорта и профессиональные бойцы кулачной лиги. Зрителей ждут принципиальные поединки, – рассказал руководитель областной федерации бокса Александр Трубников.

Курский регион на соревнованиях представят юниоры и взрослые спортсмены. Это Гор Туманян, Вячеслав Трубаров, Николай Шевяков, а также Андрей Селезнев, Богдан Переверзев, Никита Коростелев, Захар Суворов и Егор Копылов. Главный бой вечера состоится между двумя бойцами кулачной лиги – Гором Туманяном, Николаем Шевяковым.

Зрителей ждут: шоу-программа открытия, а также стенд для проверки силы удара, праздничная атмосфера, локации для профессиональных фотографий.

Матчевая встреча пройдет в главном зале СКК по адресу: Курск, улица Энгельса, 140 б. Начало в 17:00.