За сутки над Курской областью сбили 180 БПЛА ВСУ

В регионе сохраняется напряженная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 12 августа до 9:00 13 августа, в Курской области сбито 180 беспилотников различного типа. 76 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и пять раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, информирует оперштаб региона.

Как сообщала ранее КП, в результате атак в поселке Коренево Кореневского района Курской области погиб 53-летний мужчина. Также поврежден автомобиль, в котором он находился.