Курянка попала под суд за оскорбления в соцсети

Жительница Солнцевского района Курской области ответит в суде за оскорбления в соцсетях. Прокуратура района возбудила административное дело после того, как местная жительница пожаловалась на агрессивные комментарии в свой адрес.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания оппонентки содержали неприличные выражения, унижающие честь и достоинство заявительницы. Прокурор квалифицировал действия женщины по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (публичное оскорбление в интернете). Материалы дела переданы в суд, отметили в ведомстве.