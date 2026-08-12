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НовостиПроисшествия12 августа 2026 14:17

Курянка попала под суд за оскорбления в соцсети

Перепалка в комментариях довела до административного дела
Ольга ДАНИЛОВА

Жительница Солнцевского района Курской области ответит в суде за оскорбления в соцсетях. Прокуратура района возбудила административное дело после того, как местная жительница пожаловалась на агрессивные комментарии в свой адрес.

Лингвистическая экспертиза подтвердила, что высказывания оппонентки содержали неприличные выражения, унижающие честь и достоинство заявительницы. Прокурор квалифицировал действия женщины по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ (публичное оскорбление в интернете). Материалы дела переданы в суд, отметили в ведомстве.