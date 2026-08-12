Курские школьники могут бесплатно отдохнуть в санаториях

Комитет соцзащиты населения Курска сообщил, что есть путевки для детей в возрасте от семи до 17 лет включительно в курские санатории.

В санаторий «Соловушка» заезд будет с 11 сентября по 1 октября. В курский областной санаторий «Соловьиные зори» - с 28 августа по 17 сентября.

Путевки в санаторий бесплатные. Для детей там организуют развлечения и насыщенную программу.

В санатории «Соловушка» во время лечения идет также обучение по основным предметам.

Документы для оформления:

копия паспорта заявителя (родителя) (2, 3 страницы, прописка);

копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта ребенка (2, 3 страницы, прописка);

копия СНИЛСов заявителя и ребенка;

свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка или справка о составе семьи, если у ребенка еще нет паспорта.

Путевки выдают в комитете социальной защиты населения Курска (Курск, ул. Пигорева, 2/17, кабинет № 9, телефон 32-54-79). Приемное время: пн., пт. — с 9.00 до 13.00, ср. — с 13.45 до 18.00.