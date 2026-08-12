В Курске почтили память моряков АПРК "Курск"

26 лет назад в Баренцевом море произошла катастрофа на АПРК «Курск». Погибли все 118 членов экипажа. Среди них было семеро курян. Это Дмитрий Старосельцев, Алексей Некрасов, Роман Кубиков, а также Владимир Хивук, Виктор Кузнецов, Юрий Анненков и Олег Евдокимов. В Курске на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» захоронены 12 моряков атомной подлодки.

12 августа куряне почтили память погибших. Участие в мероприятиях приняли родные моряков, ветераны Военно-морского флота России, а также представители общественных организаций и кадеты. На Аллее памяти моряков-подводников в Северо-Западном микрорайоне Курска возложили цветы к памятному знаку. В Никитском храме Курска прошла поминальная служба. А в школе №18 имени А.С. Сергеева - митинг.