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НовостиПроисшествия12 августа 2026 9:04

Бывший инспектор курской ГИБДД предстанет перед судом за мошенничество

Страж порядка обманул водителя, что должен сообщить о результатах медосвидетельствования по месту работы
Ольга ДАНИЛОВА
Страж порядка взял 20 тысяч рублей, пригрозив сообщить на работу результаты теста

Страж порядка взял 20 тысяч рублей, пригрозив сообщить на работу результаты теста

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Курчатовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего экс-сотрудника ГИБДД. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2024 года инспектор остановил водителя с признаками опьянения. После того как медосвидетельствование подтвердило наличие в организме мужчины психоактивных веществ, полицейский обманул водителя, сказав, что должен сообщить о результатах теста его работодателю.

За «неразглашение» информации инспектор получил 20 тысяч рублей, которые предложил ему водитель.

Позже водитель, житель Курчатова Курской области, сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сказали в прокуратуре.