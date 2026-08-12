Бывший инспектор курской ГИБДД предстанет перед судом за мошенничество

Страж порядка взял 20 тысяч рублей, пригрозив сообщить на работу результаты теста Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Курчатовская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 42-летнего экс-сотрудника ГИБДД. Его обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в сентябре 2024 года инспектор остановил водителя с признаками опьянения. После того как медосвидетельствование подтвердило наличие в организме мужчины психоактивных веществ, полицейский обманул водителя, сказав, что должен сообщить о результатах теста его работодателю.

За «неразглашение» информации инспектор получил 20 тысяч рублей, которые предложил ему водитель.

Позже водитель, житель Курчатова Курской области, сообщил о вымогательстве в правоохранительные органы. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу, сказали в прокуратуре.