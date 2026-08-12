Мать двоих детей из курского приграничья судится за жилсертификат

Дело рассмотрит суд Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

42-летняя вдова, мать двоих несовершеннолетних детей, добивается в Курской области права на получение жилсертификата.

Семья вынужденно покинула место постоянного проживания в приграничье области из-за вторжения ВСУ, рассказали в прокуратуре региона. В ноябре 2024 года женщине был предоставлен сертификат на покупку жилья взамен утраченного. Но курянка, рассчитывая вернуться в свой дом после отмены ограничительных мер, отказалась от сертификата.

Спустя год женщина узнала, что ее дом в приграничье уничтожен. Она повторно обратилась за предоставлением выплаты на покупку жилья. Но государство ей отказало. Было принято решение о том, что оснований для повторной выдачи сертификата нет, так как до этого она дала отказ.

Однако на момент отказа от жилсертификата женщина не знала и не могла знать о последующем введении в феврале 2025 года нормы, которая ограничивает возможность повторного получения поддержки после отказа от ранее выданного сертификата на жилье.

Сейчас свои права на жилсертификат курянка пытается восстановить в суде.