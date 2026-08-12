Курянина отправили на исправработы за попытку употребить наркотик

В Курске 24-летний местный житель осужден за хранение наркотиков в крупном размере.

Инцидент произошел в феврале 2026 года: молодой человек нашел «закладку» с синтетическим наркотиком и планировал употребить его дома. Однако довести умысел до конца ему помешали полицейские — мужчину задержали с поличным. Экспертиза показала, что изъятые у него 2,81 грамма вещества являются крупным размером.

Суд приговорил курянина к двум годам принудительных работ с удержанием 15 процентов зарплаты в пользу государства. Решение суда еще не вступило в законную силу, уточнили в прокуратуре.