12 августа в Курской области будет до +25

Жара немного спадет в Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

12 августа в Курской области будет переменная облачность. Днем преимущественно без осадков. Ветер по прогнозу будет западный, 8–13 метров в секунду.

Температура составит днем +20…+25°C.

Видимость в этот день будет 3000–5000 метров.

По прогнозу ГУ МЧС региона, опасные и неблагоприятные явления не прогнозируются.

Но в большинстве районов области сохраняется вероятность локальных чрезвычайных ситуаций. Основные риски связаны с износом ЛЭП и линий связи (возможны обрывы), сбоями в работе объектов жизнеобеспечения, ростом числа ДТП на автодорогах, а также пожарами в жилом секторе, на производственных объектах. Также сохраняется риск взрывов бытового газа в частном секторе.