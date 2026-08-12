В результате атак ВСУ под Курском повреждены объект энергетики и две ЛЭП

В регионе сохраняется опасная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 11 августа до 9:00 12 августа, над Курской областью сбито 104 беспилотника ВСУ различного типа. 82 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и 11 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

В результате атак в курском городе Рыльск повреждены объект энергетики и ЛЭП.

В селе Макеево Рыльского района сгорел 51 гектар пшеницы, а в деревне Кулига повреждены фасад дома, крыша и хозпостройка.

В селе Илек Беловского района повреждена ЛЭП и уничтожено 50 гектаров пшеницы. В селе Малое Солдатское разбиты крыша дома и автомобиль, а в селе Мокрушино — крыша и забор дома.

В хуторе Таборище Хомутовского района Курской области повреждены фасад, кровля, а также остекление дома. В поселке Колячек - фасад, крыша и окна дома.

В селе Ржава Глушковского района уничтожен жилой дом.