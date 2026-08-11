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НовостиПолитика11 августа 2026 13:20

По всей Курской области объявлена ракетная опасность 11 августа

Жителям и гостям региона нужно находиться в укрытиях
Светлана ВОЛКОВА
Курян и гостей региона просят оставаться в укрытиях

Курян и гостей региона просят оставаться в укрытиях

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По всей Курской области в 15.59. по Москве 11 августа объявлена ракетная опасность.

Если вы находитесь сейчас дома, нужно укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это могут быть коридор, ванная или кладовая. Если вы находитесь на улице, то зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие.

С начала суток 11 августа в Курской области уже во второй раз объявляют ракетную опасность. В первый раз она продержалась около 20 минут.

Кроме того, с утра в регионе сохраняется авиационная опасность, сообщает оперативный штаб региона.