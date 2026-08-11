Курянка призналась в убийстве своего супруга

Под Курском будут судить 32-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, в июне этого года супруги распивали спиртное в своем доме. Между ними возник конфликт, пара стала высказывать друг другу взаимные претензии.

В ходе ссоры курянка взяла нож и нанесла мужу один удар в спину. Клинком она повредила мужчине легкое. От полученного ранения, а также последовавшей кровопотери 49-летний курянин скончался на месте происшествия.

Вину женщина признала в полном объеме, сказали в прокуратуре.

Уголовное дело направлено сейчас в суд для рассмотрения по существу.