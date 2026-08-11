Режим свободной экономической зоны расширен на всю Курскую область

Воспользоваться льготами смогут только предприятия определенных отраслей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Режим свободной экономической зоны расширен на всю территорию трех приграничных областей - Курскую, Белгородскую и Брянскую. Документ об этом подписан председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Курская область добивались принятия этого статуса с прошлого года.

Резидентами свободной экономической зоны в Курской области могут становиться новые предприятия в конкретных отраслях. Это производство кормов, минеральных удобрений, а также бумаги, обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Резидентам будут предоставлены налоговые льготы. В Курской области пока заявлено семь предприятий.

Напомним, ранее этот режим был распространен не на всю территорию Курской области, а только на девять ее приграничных районов.