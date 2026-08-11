Курянин украл пожертвования из храма

Изъятые деньги, по словам "Сергея Баженова", принадлежат ему, и были пожертвованы ему в разных храмах Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кировский районный суд Курска отправил в СИЗО 42-летнего жителя Железногорска, обвиняемого в краже денег из церковных ящиков для пожертвований.

Инцидент произошел в ночь на 6 августа 2026 года. Мужчина проник в храм и похитил 47 650 рублей. Чтобы замести следы, он сбрил бороду и усы, а при задержании решил сменить личность. Он назвался Сергеем Баженовым, заявил, что он бездомный сирота, а его родители — святые. Похищенные деньги он пытался выдать за «пожертвования», собранные им в других церквях.

Однако легенда не помогла, криминалисты обнаружили на ящиках для пожертвований отпечатки пальцев, которые совпали с данными курянина.

10 августа суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Постановление пока не вступило в законную силу.