Куряне могут бесплатно установить пожарные извещатели

В Курске расширили категории тех, кому положена бесплатная установка извещателей Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске расширены категории получателей для социальной поддержки по приобретению, а также установке автономных пожарных извещателей.

Бесплатно получить такую помощь могут одиноко проживающие престарелые куряне, многодетные семьи и семьи, которые находятся в социально опасном положении и имеют несовершеннолетних детей.

Как рассказали в мэрии города, для получения такой меры соцподдержки нужно обратиться в комитет социальной защиты населения Курска (ул. Пигорева 2/17). Телефон: 8(4712) 32-54-79.