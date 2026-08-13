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НовостиОбщество13 августа 2026 11:07

Куряне могут бесплатно установить пожарные извещатели

Рассказываем, кому положена помощь
Светлана ВОЛКОВА
В Курске расширили категории тех, кому положена бесплатная установка извещателей

В Курске расширили категории тех, кому положена бесплатная установка извещателей

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске расширены категории получателей для социальной поддержки по приобретению, а также установке автономных пожарных извещателей.

Бесплатно получить такую помощь могут одиноко проживающие престарелые куряне, многодетные семьи и семьи, которые находятся в социально опасном положении и имеют несовершеннолетних детей.

Как рассказали в мэрии города, для получения такой меры соцподдержки нужно обратиться в комитет социальной защиты населения Курска (ул. Пигорева 2/17). Телефон: 8(4712) 32-54-79.