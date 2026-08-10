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НовостиПроисшествия10 августа 2026 14:01

Курянин в двух квартирах установил боксы для выращивания конопли

На мужчину завели дело по двум статьям
Ольга ДАНИЛОВА
Мужчине грозит срок

Мужчине грозит срок

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Железногорске Курской области задержали 43-летнего местного жителя, который организовал в своей квартире и в квартире своей матери лабораторию по выращиванию травы.

Мужчина оборудовал специальные боксы, где выращивал коноплю. Лабораторию оснастил системой освещения, а также вентиляции и всем необходимым для создания благоприятных условий. Урожай он планировал использовать сам, рассказали в полиции региона.

Полицейские обнаружили и изъяли у него 44 растения конопли. Это является крупный размером. Также в квартире изъяли гашишное масло массой более двух граммов и марихуану массой 21,5 грамма.

Аналогичный бокс курянин ранее оборудовал в квартире матери. Там нашли марихуану массой около 73 граммов.

Против курянина возбуждены уголовные дела по ч. 1 статьи 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства» и ч. 1 статьи 228 УК РФ «Незаконные хранение, изготовление наркотических средств без цели сбыта».