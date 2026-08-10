Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2026 11:06

В центре Курска на двух улицах перекрыли движение

Причина - работы РИР Энерго
Светлана ВОЛКОВА
Ограничения будут действовать до конца августа

Ограничения будут действовать до конца августа

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Из-за ремонтных работ филиала АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» с 10 августа в Курске временно прекращено автомобильное движение в центре города на улице Семеновской. Как сообщили в администрации Курска, перекрыт участок от улицы Садовой до улицы Гоголя.

Планируется, что ограничения снимут после 20:00 31 августа.

Помимо этого, до 20:00 26 августа временно прекращено движение по автодороге на улице Блинова, речь идет об участке от улицы Челюскинцев до переулка Блинова.