В Курске работает поисковая экспедиция «Без срока давности»

В этом году в экспедиции принимают участие около ста поисковиков из разных регионов России Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске продолжается поисковая экспедиция «Без срока давности». Она проходит на территории Знаменской рощи в Курске.

Российские поисковики работают в Знаменской роще на протяжении 20 лет. Здесь в годы Великой Отечественной войны фашисты массово уничтожали мирных жителей, в том числе женщин и детей, а также военнопленных. Согласно архивным данным, на территории Знаменской рощи были лагерь военнопленных и госпиталь, где оккупанты проводили жестокие эксперименты над людьми. Факт геноцида советского народа фашистами в годы Великой Отечественной войны был установлен решением Курского областного суда.

В каждом массовом захоронении поисковики находят здесь останки детей, женщин, стариков. В этот раз подняли уже десятки скелетов убитых людей, а за 20 лет - около 3,2 тысяч останков.

В этом году в экспедиции принимают участие около ста поисковиков из Курской, а также Нижегородской, Астраханской и Тамбовской областей. Среди них много детей и подростков. Многие приезжают сюда работать на раскопках уже не первый год вместе с родителями, старшими братьями и сестрами.

Работы продолжаются.

Как сообщили в правительстве региона, в Знаменской роще планируют установить памятный знак. Он должен напоминать о погибших от рук нацистов мирных жителях Курска и военнопленных. Экспедиция «Без срока давности — 2026» завершится 11 августа.