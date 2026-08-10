В Курской области появится 30 уличных библиотек

Куряне смогут принести в уличные библиотеки прочитанные книги и взять понравившиеся Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

На Театральной площади Курска открыли первую точку свободного книгообмена. Проект предусматривает создание в Курской области сети из 30 уличных библиотек, где желающие смогут бесплатно брать книги, а также оставлять свои издания для других.

20 точек свободного книгообмена появятся в Курске. Они, в частности, будут в скверах «Спутник», «Юность», «Изумрудный», на площади перед торговым центром «Куряночка», в парках Железнодорожников и Пионеров. Еще десять уличных библиотек разместят в муниципалитетах региона. .Такие точки будут рядом с музеем-усадьбой Афанасия Фета в Золотухинском районе, в Курчатове, Железногорске, Щиграх, Обоянском, Дмитриевском и Фатежском районах.

Конструкции, где будут находиться книги для обмена, будут антивандальными.

Наполнение точки книгообмена на Театральной площади обеспечивает Курская областная научная библиотека имени Асеева. За каждой такой уличной библиотекой закрепят кураторов. Это местные библиотеки и учреждения культуры, которые будут заботиться о состоянии шкафов и обновлении книжного фонда.

В основном здесь будут появляться книги классической литературы. Но при этом в дальнейшем содержание полок будут формировать сами куряне, принося сюда книги для обмена.