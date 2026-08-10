В Курске отреставрируют здание Окружного суда XIX века

В Курске планируют восстановить исторический центр к тысячелетию города Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В историческом центре Курска началась подготовка к реставрации здания Окружного суда XIX века. Работы проходят в рамках комплексного восстановления территории к 1000-летию города. Подрядчик уже получил официальное разрешение на проведение реставрации.

Главная цель проекта — максимально бережное воссоздание исторического облика здания. На основе архивных фотографий и документов специалисты вернут постройке первоначальную вальмовую геометрию кровли и восстановят утраченные аттиковые стенки.

Особое внимание уделят знаменитой плитке барона Бергенгейма. Фрагменты с клеймом «ХТБЭБ», найденные в стенах здания, станут эталоном для воссоздания напольного покрытия.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и финансируется из федерального бюджета, сообщили в правительстве региона. После завершения работ в здании Окружного суда откроется археологическое пространство «Древний Курск», которое станет ключевым объектом нового культурного кластера.