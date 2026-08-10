Под Курском в результате атак ВСУ ранен 54-летний мужчина

Обстановка в Курской области остается напряженной Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки, с 9:00 09 августа до 9:00 10 августа, в Курской области сбито 132 беспилотника ВСУ различного типа. 38 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак ранен 54-летний мужчина. Это произошло в поселке Глушково Глушковского района.

В селе Колячек Хомутовского района Курской области повреждены фасад и крыша хозпостройки. А в селе Нижний Мордок Глушковского района в результате атак уничтожен дом.