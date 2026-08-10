Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика10 августа 2026 6:58

Под Курском в результате атак ВСУ ранен 54-летний мужчина

Разрушения есть в двух районах области
Светлана ВОЛКОВА
Обстановка в Курской области остается напряженной

Обстановка в Курской области остается напряженной

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За прошедшие сутки, с 9:00 09 августа до 9:00 10 августа, в Курской области сбито 132 беспилотника ВСУ различного типа. 38 раз противник применил артиллерию по отселенным районам области и четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак ранен 54-летний мужчина. Это произошло в поселке Глушково Глушковского района.

В селе Колячек Хомутовского района Курской области повреждены фасад и крыша хозпостройки. А в селе Нижний Мордок Глушковского района в результате атак уничтожен дом.