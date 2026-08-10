10 августа в Курской области будет до +28

В регионе будет жарко Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

10 августа в Курской области будет переменная облачность. По прогнозу в регионе в этот день без осадков. Ветер будет северо-восточный, днем со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура составит днем 23-28°.

Метеорологическая дальность видимости будет 3000-5000 метров.

Опасные метеорологические явления в регионе не прогнозируются.

Но в большинстве районов области сохраняется вероятность ЧС локального характера. Это могут быть обрывы ЛЭП и линий связи из-за их износа, а также нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, сообщает ГУ МЧС по Курской области.