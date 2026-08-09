Поднятая в лесу коробка сдетонировала в руках жителя Курской области

Ужасная трагедия произошла 9 августа в Глушковском районе. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн, 54-летний мужчина поднял в лесополосе коробку и произошла детонация.

В результате взрыва ему оторвало обе ноги на уровне голени и левую руку. Курянин в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи мужчиныу эвакуируют в Курск.

—Я вновь обращаюсь к жителям! Враг не дремлет — подло раскидывает мины, замаскированные под различные предметы, в том числе упаковки от сока. Пожалуйста, ничего не поднимаете, будьте внимательны и берегите себя, - написал Александр Хинштейн.

За минувшие сутки в Курской области сбили более 150 беспилотников ВСУ.