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НовостиПроисшествия9 августа 2026 8:20

За минувшие сутки над Курской областью сбили 155 беспилотников ВСУ

В нескольких районах повреждены здания
Анна ГРЕБЕНКИНА

За минувшие сутки над Курской областью сбили 155 украинских беспилотников. Сводка об оперативной обстановке поделились в региональном правительстве утром 9 августа.

По данным властей, 140 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Шесть раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в поселке Колячек Хомутовского района оказались повреждены фасад и крыша дома.

В селе Большое Солдатское Большесолдатского района поpтрадала крыша зернохранилища.

К счастью, никто не пострадал и не погиб.