За минувшие сутки над Курской областью сбили 155 беспилотников ВСУ

За минувшие сутки над Курской областью сбили 155 украинских беспилотников. Сводка об оперативной обстановке поделились в региональном правительстве утром 9 августа.

По данным властей, 140 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. Шесть раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в поселке Колячек Хомутовского района оказались повреждены фасад и крыша дома.

В селе Большое Солдатское Большесолдатского района поpтрадала крыша зернохранилища.

К счастью, никто не пострадал и не погиб.