ВСУ ударили по сельхозпредприятию и школе в Курской области

В регионе сохраняется сложная обстановка Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки, с 9:00 7 августа до 9:00 8 августа, в Курской области сбито 250 беспилотников ВСУ различного типа. 103 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и восемь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщает оперштаб региона.

В результате атак в деревне Суходол Беловского района Курской области повреждены остекление, фасад и крыша дома.

В селе Вишнево того же района на территории сельхозпредприятия повреждены грузовой автомобиль и зерновой бункер.

В поселке имени Куйбышева Рыльского района разрушены крыша и окна в здании школы.

В хуторе Семяновка Обоянского района ударом БПЛА уничтожена летняя кухня.

В Рыльске разбит автомобиль.