ВСУ ударили по сельхозпредприятию и школе в Курской области

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
За минувшие сутки, с 9:00 7 августа до 9:00 8 августа, в Курской области сбито 250 беспилотников ВСУ различного типа. 103 раза ВСУ применили артиллерию по отселенным районам области и восемь раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств, сообщает оперштаб региона.
В результате атак в деревне Суходол Беловского района Курской области повреждены остекление, фасад и крыша дома.
В селе Вишнево того же района на территории сельхозпредприятия повреждены грузовой автомобиль и зерновой бункер.
В поселке имени Куйбышева Рыльского района разрушены крыша и окна в здании школы.
В хуторе Семяновка Обоянского района ударом БПЛА уничтожена летняя кухня.
В Рыльске разбит автомобиль.