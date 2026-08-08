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НовостиОбщество8 августа 2026 6:23

В центре Курска на участке Радищева запретят остановку транспорта

Ограничение вводят с 27 августа
Светлана ВОЛКОВА
Ограничение поможет освободить проезд общественному транспорту

Ограничение поможет освободить проезд общественному транспорту

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

По информации комитета ЖКХ Курска, на участке улицы Радищева вдоль здания № 13 по улице Золотой с 27 августа вводят запрет на остановку и стоянку транспорта. Как пояснили в мэрии, это делается для увеличения пропускной способности автомобильной дороги, чтобы освободить проезд общественному транспорту.

Улица Радищева - основная магистральная в центре города для движения транспорта в направлении от Московской площади до улицы Дзержинского. При обследовании дорожных условий и движения на этом участке выяснилось, что автомобили, делающие остановку вдоль дома 13 по улице Золотой, задерживают движение.

Поэтому здесь поставят запрещающие дорожные знаки.