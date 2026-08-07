В Курске родители девочки, пострадавшей от рук соседки, требуют сто тысяч рублей компенсации

В Курске родители несовершеннолетней девочки, пострадавшей от рук соседки, добиваются компенсации морального вреда. Как рассказали в прокуратуре, инцидент произошел в мае 2025 года.

Во время ссоры женщина схватила несовершеннолетнюю за лицо и шею, причинив ей травмы. Факт побоев подтвержден постановлением мирового судьи (ст. 6.1.1 КоАП РФ).

Поскольку законный представитель ребенка обратился в надзорное ведомство за помощью, прокурор направил в суд иск о взыскании с обидчицы ста тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Дело находится на рассмотрении.