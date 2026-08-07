Под Курском жителя Тюменской области поймали на перевозке взрывчатки

Взрывчатку и взрывные устройства водитель должен был доставить в Тобольск Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд вынес приговор жителю Тюменской области, обвиняемому в незаконном приобретении и транспортировке взрывных устройств.

По версии следствия, 14 октября 2025 года мужчина прибыл в Курскую область для доставки гуманитарного груза военным. Там он получил около пяти кило взрывчатых веществ, не имея на то законных оснований. Мужчина спрятал опасный груз в своем автомобиле, намереваясь перевезти его в Тобольск, рассказали в суде.

На обратном пути автомобиль был остановлен сотрудниками полиции на контрольно-пропускном пункте в Октябрьском районе. В ходе досмотра в салоне и грузовом отсеке машины были обнаружены взрывчатые вещества.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ и назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 50 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.