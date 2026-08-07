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НовостиПроисшествия7 августа 2026 11:35

Под Курском саперы уничтожили гранату времен Великой Отечественной войны

Снаряд нашли в Мантуровском районе
Светлана ВОЛКОВА

Опасную находку обнаружили 5 августа в селе Сейм Мантуровского района Курской области. Местные жители сообщили об этом в экстренные службы.

На место выехали полицейские и специалисты Аварийно-спасательной службы региона. Выяснилось, что в земле лежала ручная граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны. Взрывотехники изъяли боеприпас и доставили его на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения, рассказали в МЧС региона.

Спасатели напоминают курянам и гостям региона: при обнаружении предметов, похожих на снаряды или гранаты, не приближайтесь к ним и сразу звоните по номеру «112».