7 августа в Курской области прогнозируют грозу и +36

Ливни и град прогнозируют в Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

7 августа в Курской области будет переменная облачность. Днем пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы и град. Ветер будет южной четверти ночью слабый, днем 8-13, при грозах порывы его могут достигнуть 15-18 метров в секунду. Днем будет стоять сильная жара 31-36°.

Метеорологическая дальность видимости составит 3000-5000 метров.

Из-за такой погоды по данным МЧС региона возможно отключение света в Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском и Конышевском районах области.