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НовостиЭкономика7 августа 2026 10:12

В Курске дорогу на проспекте Плевицкой введут в сентябре

А школу откроют - в январе
Светлана ВОЛКОВА

На проспекте Надежды Плевицкой в Курске в сентябре планируют завершить строительство автодороги протяженностью 330 метров, сообщили в правительстве региона. Она будет двухполосной. По проекту здесь предусмотрены тротуар, уличное освещение, а также ливневая канализация и парковка.

Сейчас дорожники сделали работы для устройства ливневой канализации, а также возвели подпорную бетонную стену длиной 240 метров.

Здесь заложили щебеночное основание дороги, приступили к устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Также дорожники установили 15 опор для фонарей.

Открытие школы на проспекте запланировано на январь.