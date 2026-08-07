В Курске дорогу на проспекте Плевицкой введут в сентябре

На проспекте Надежды Плевицкой в Курске в сентябре планируют завершить строительство автодороги протяженностью 330 метров, сообщили в правительстве региона. Она будет двухполосной. По проекту здесь предусмотрены тротуар, уличное освещение, а также ливневая канализация и парковка.

Сейчас дорожники сделали работы для устройства ливневой канализации, а также возвели подпорную бетонную стену длиной 240 метров.

Здесь заложили щебеночное основание дороги, приступили к устройству выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия. Также дорожники установили 15 опор для фонарей.

Открытие школы на проспекте запланировано на январь.