На должность прокурора Курской области назначен Дмитрий Бурко

В Курской области представили нового руководителя прокуратуры региона. Им стал государственный советник юстиции третьего класса Дмитрий Бурко. Назначенца представил начальник Главного управления кадров Генеральной прокуратуры РФ Олег Логунов.

Дмитрий Бурко почти 30 лет работает в органах прокуратуры. Трудовую деятельность он начал в должности помощника Балтийского транспортного прокурора Западной транспортной прокуратуры. Затем служил на разных должностях в органах прокуратуры Калининградской области.

С 2020 года по октябрь 2022 года работал заместителем прокурора Москвы.

С октября 2022 года по июль 2026 года - прокурор Чукотского автономного округа.

На должность прокурора Курской области Бурко назначен Президентом Российской Федерации 27 июля.