В Курской области приезжего осудили за незаконную попытку вывезти из региона взрывчатку

Фото из архива КП

Октябрьским районным судом вынесен приговор жителю Тюменской области. Мужчина признан виновным в незаконных приобретении и перевозке взрывных устройств и взрывчатых веществ.

14 октября 2025 года подсудимый прибыл в Курскую область с целью доставки гуманитарного груза для военнослужащих. При этом в регионе тюменец ухитрился раздобыть опасные вещества, на хранение которых не имел разрешения.

- Он получил безвозмездно взрывчатые вещества и взрывные устройства (общим весом около 5 кг), - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Мужчина погрузил взрывчатку в автомобиль, намереваясь доставить в Тобольск Тюменской области. Однако он был остановлен на Учетно-заградительной системе сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району Курской области для проверки документов. При осмотре машины был обнаружен опасный груз.

Мужчину отправили в колонию общего режима на 6,5 лет и оштрафовали на 50 тысяч рублей.