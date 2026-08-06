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НовостиПолитика6 августа 2026 12:57

Двое мужчин получили осколочные ранения при ударе дрона по курскому селу

Раненых направили в областную больницу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курской области два человека пострадали при ударе украинского беспилотника по селу Вишнево Беловского района. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

У 41-летнего мужчины диагностированы слепые осколочные ранения спины и левого плеча. У 45-летнего пострадавшего - слепые осколочные ранения левого бедра и левой стопы.

- Им уже оказали первую помощь, везем в Курскую областную больницу, - отметил губернатор.

Напомним, ранее сообщалось о жителей Курской области, получившем травмы из-за падения с крыши при ударе вражеского дрона.