Курянка отсудила у управляющей компании более 200 тысяч рублей за протекающий балкон

Фото из архива КП

В Курской области судебные приставы взыскали с управляющей компании ущерб, причиненный протечкой.

Жительница Железногорска не раз обращалась в управляющую компанию из-за протечки балконной кровли, которая привела к появлению в квартире плесени. Однако результатов эти обращения не принесли. Курянка обратилась в суд, где была установлена вина управляющей компании. В пользу истицы взыскали 205 тысяч рублей.

Организация не спешила выплачивать деньги в добровольном порядке, поэтому исполнительный документ был предъявлен в отделение судебных приставов по Железногорскому району УФССП России по Курской области. Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства.

- Учитывая возможные негативные последствия неоплаты долга, управляющая компания не стала дожидаться их наступления и перечислила 205 тысяч рублей на депозитный счет ОСП, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Курской области.

В настоящее время средства направлены взыскателю.