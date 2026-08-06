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НовостиОбщество6 августа 2026 12:03

В Курской области зарегистрировали три новых случая клещевого боррелиоза

От укусов членистоногих пострадали 1534 человека
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курской области от укусов клещей пострадали 1534 человека, среди которых 577 детей до 14 лет. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

- В текущем сезоне 2026 года зарегистрировано 24 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (болезнью Лайма), - отметили в управлении.

Отметим, что за прошедшую неделю зафиксировали три новых случая заболевания.

По данным специалистов, опасные бактерии обнаружены у 19,2% взятых на исследование клещей.

Также сообщается, что чаще всего куряне подвергаются нападению членистоногих на придомовых территориях, дачных участках и на природе.

Уточняется, что акарицидные мероприятия проведены в регионе на площади 650,6 га.