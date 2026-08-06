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НовостиПроисшествия6 августа 2026 11:08

В Курской области во время купания в реке утонул 15-летний подросток

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Щигровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту утопления в водоеме 15-летнего подростка.

По версии следствия, трагедия произошла вечером 5 августа во время купания необорудованном месте на реке в Щигровском районе.

- В результате неосторожных действий утонул несовершеннолетний, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены необходимые судебные экспертизы.