В Курской области во время купания в реке утонул 15-летний подросток

Фото СУ СК РФ по Курской области

Щигровский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности по факту утопления в водоеме 15-летнего подростка.

По версии следствия, трагедия произошла вечером 5 августа во время купания необорудованном месте на реке в Щигровском районе.

- В результате неосторожных действий утонул несовершеннолетний, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курской области.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, назначены необходимые судебные экспертизы.