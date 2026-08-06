Аномальная жара сохранится в Курской области 6 августа

Сильна яжара продержится еще по крайней мере двое суток Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

6 августа в Курской области будет переменная облачность. По прогнозу без существенных осадков. Ветер будет переменных направлений 3-8 метров в секунду. Днем будет держаться сильная жара 31-36°.

Метеорологическая дальность видимости составит в регионе 3000-5000 метров.

По информации МЧС региона, прогнозируется опасное метеорологическое явление 6-7 августа. Будет держаться сильная жара местами на территории Курской области. Максимальная температура в эти дни достигнет 35-36 градусов.

Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.