Аномальная жара сохранится в Курской области 6 августа

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП
6 августа в Курской области будет переменная облачность. По прогнозу без существенных осадков. Ветер будет переменных направлений 3-8 метров в секунду. Днем будет держаться сильная жара 31-36°.
Метеорологическая дальность видимости составит в регионе 3000-5000 метров.
По информации МЧС региона, прогнозируется опасное метеорологическое явление 6-7 августа. Будет держаться сильная жара местами на территории Курской области. Максимальная температура в эти дни достигнет 35-36 градусов.
Неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.