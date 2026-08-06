Из-за пожара в мусоропроводе в Курске эвакуировали 15 человек

В Курске пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке на улице Орловской.

Сообщение о задымлении в подъезде поступило на пульт дежурного 5 августа в 12:20. На место выехали экстренные службы. Пожар удалось потушить: локализация — в 12:31, полная ликвидация — в 12:33, сообщает МЧС региона.

Огонь охватил мусор в мусоропроводе и бытовку, общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 15 жильцов, еще двоих человек вывели из опасной зоны.

В ликвидации последствий происшествия участвовали 16 человек и пять единиц техники. Причины случившегося выясняют.