Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
+31°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 августа 2026 8:01

Из-за пожара в мусоропроводе в Курске эвакуировали 15 человек

ЧП произошло в многоэтажке на Орловской
Светлана ВОЛКОВА

В Курске пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке на улице Орловской.

Сообщение о задымлении в подъезде поступило на пульт дежурного 5 августа в 12:20. На место выехали экстренные службы. Пожар удалось потушить: локализация — в 12:31, полная ликвидация — в 12:33, сообщает МЧС региона.

Огонь охватил мусор в мусоропроводе и бытовку, общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Из дома были эвакуированы 15 жильцов, еще двоих человек вывели из опасной зоны.

В ликвидации последствий происшествия участвовали 16 человек и пять единиц техники. Причины случившегося выясняют.